© Foto: Godofredo A. Vásquez - APElon Musk hat OpenAI mitgegründet - und verklagt es jetzt auf 150 Milliarden US-Dollar. Was als Streit zweier Egos beginnt, könnte die Zukunft der KI-Branche entscheiden.Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag in einem US-Bundesgericht in Oakland, Kalifornien, persönlich ausgesagt und seinen Feldzug gegen das von ihm mitgegründete Unternehmen als Kampf um das Fundament gemeinnützigen Handelns in Amerika dargestellt. Musk wirft OpenAI-Chef Sam Altman und Präsident Greg Brockman vor, ihn getäuscht zu haben. Er habe rund 38 Millionen US-Dollar in die Überzeugung investiert, eine gemeinnützige KI-Organisation zum Wohl der Menschheit aufzubauen - keine Profitmaschine. "Ich hatte die …Den vollständigen Artikel lesen
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