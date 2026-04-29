Die Produktion für die Elektrolyse-Anlagen soll eine Jahreskapazität von 250 Megawatt haben. Noch in diesem Jahr soll die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines 5-Megawatt-Elektrolyseurs bei einem deutschen Industrieunternehmen erfolgen. Die Kosten für die Erzeugung des grünen Wasserstoffs sollen dabei unter 5,00 Euro pro Kilogramm liegen. RCT Hydrogen will die Produktion von Elektrolyseuren für die industrielle Wasserstofferzeugung in Saarbrücken in Kürze aufnehmen. Basierend auf einer Kooperationsvereinbarung zwischen RCT Hydrogen und der Brück GmbH seien die Vorbereitungen für die Produktionsstätte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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