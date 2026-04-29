Unter Asche begraben: Der US-Broker Robinhood, der mittlerweile auch Bargeld an die Türen der Amerikaner liefert, damit sie nicht zum Geldautomaten laufen müssen, brach nach Bekanntgabe der Quartalszahlen nachbörslich um -9% und heute um weitere -5% ein. Ist das nur eine kurzfristige Reaktion oder hält die Flaute länger an? Die News Das vierte Quartal 2025 war für den US-Broker Robinhood ein Rekordquartal. Dementsprechend größer ist die Enttäuschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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