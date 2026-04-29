Die Almonty-Aktie erfreute sich erst unlängst eines neuen Höchststandes bei 20,62 € (Quotierung L&S) vom 17. April. Der generelle Aufwärtstrend ist folglich intakt, da neue Hochpunkte eben diesen Trend bestätigen. Dennoch ist die Börse keine Einbahnstraße und die bisherigen Gewinnmitnahmen könnten sich durch ein mögliches Verkaufssignal durchaus verschärfen, sodass die Aktie für Nachzügler gegebenenfalls noch günstiger zu haben sein könnte. Trend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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