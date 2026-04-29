Mit einer Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes will der Bund den Netzausbau voranbringen. Aus Sicht des Verbandes ZVEI ist der Umfang des geplanten Netzausbaus nicht ausreichend. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes gebilligt. Dieser soll laut Reiche Planungssicherheit schaffen und einen sicheren Netzbetrieb ermöglichen. Zudem will der Bund durch Leitungen in Nachbarstaaten die Integration des deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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