© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpaAirbus glänzt mit Gewinnsprung, die Aktie steigt, doch Analysten warnen vor der Qualität der Zahlen. Airbus meldete am Dienstagabend einen Konzernüberschuss von 586 Millionen Euro für das erste Quartal 2026 und übertraf damit die Konsensschätzung von 271 Millionen Euro deutlich. Saïma Hussain, Analystin bei AlphaValue merkte an: "Allerdings handelt es sich hierbei um ein qualitativ schwaches Ergebnis, das eher auf hohe Finanzerträge und eine niedrigere Steuerbelastung als auf das operative Geschäft zurückzuführen ist." Auch der ausgewiesene Gewinn je Aktie lag bei 0,74 Euro, verglichen mit den erwarteten 0,46 Euro, während der Konzernumsatz 12,7 Milliarden Euro erreichte und damit …Den vollständigen Artikel lesen
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