Der deutsche Leitindex steht am heutigen Mittwoch vor einer großen Bewährungsprobe. Eine Flut von Quartalsergebnissen ergießt sich über die Aktienmärkte. Von den Dax-Konzernen meldeten heute unter anderem bereits die Deutsche Bank und die Mercedes-Benz Group frische Ergebnisse. In den USA geht es im weiteren Tagesverlauf vor allem im Technologiebereich weiter.Doch damit nicht genug. Die US-Notenbank wird noch heute ihre Leitzinsentscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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