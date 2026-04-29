EQS-News: EUROKAI GmbH & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EUROKAI GmbH & Co. KGaA
|Kurt-Eckelmann-Strasse 1
|21129 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|investor-relations@eurokai.de
|Internet:
|https://www.eurokai.de/investor-relations/
|ISIN:
|DE0005706535
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2318130 29.04.2026 CET/CEST