Adidas startet mit überraschend starken Zahlen in das Jahr 2026. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds gelingt es dem Konzern, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern. Gleichzeitig rückt ein spektakuläres Sportereignis die Marke erneut in den Fokus der Anleger.Starker Jahresauftakt mit klarer Ergebnisdynamik Im ersten Quartal erzielte Adidas ein Umsatzplus von gut 7% auf rund 6,6 Mrd. EUR. Währungsbereinigt lag das Wachstum sogar bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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