Kopin: 50 % in 5 Tagen: Seagate: Branche bekommt Flügel, Adidas: Liefert und Deutsche Bank unter Druck

Die Zahlen der Deutschen Bank lesen sich gut und enthalten Rekorde. Trotzdem verliert die Aktie weiter an Boden. Wo ist das Haar in der Suppe? Bei Mercedes ist es schnell gefunden, deshalb dreht die Aktie auch ins Minus.KI-Hunger entfacht nächste Speicher-Rallye: Seagate zündet den Turbo Der KI-Boom frisst Daten und die Speicherbranche liefert. Nach starken Quartalszahlen und einem überraschend optimistischen Ausblick von Seagate springen auch Rivalen wie Western Digital, SanDisk und Micron an. Anleger wetten darauf, dass Speicherchips und Festplatten zur nächsten Engpass-Währung der KI-Revolution werden. Adidas läuft Nike davon: Starke Zahlen, starke Marge, starke Ansage Adidas startet mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran