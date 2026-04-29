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Markus Weingran
29.04.2026 15:27 Uhr
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Kopin: 50 % in 5 Tagen: Seagate: Branche bekommt Flügel, Adidas: Liefert und Deutsche Bank unter Druck

Die Zahlen der Deutschen Bank lesen sich gut und enthalten Rekorde. Trotzdem verliert die Aktie weiter an Boden. Wo ist das Haar in der Suppe? Bei Mercedes ist es schnell gefunden, deshalb dreht die Aktie auch ins Minus.KI-Hunger entfacht nächste Speicher-Rallye: Seagate zündet den Turbo Der KI-Boom frisst Daten und die Speicherbranche liefert. Nach starken Quartalszahlen und einem überraschend optimistischen Ausblick von Seagate springen auch Rivalen wie Western Digital, SanDisk und Micron an. Anleger wetten darauf, dass Speicherchips und Festplatten zur nächsten Engpass-Währung der KI-Revolution werden. Adidas läuft Nike davon: Starke Zahlen, starke Marge, starke Ansage Adidas startet mit …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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