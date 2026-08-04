FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Weiterhin einen schweren Stand haben am Dienstag die Aktien von Adidas gehabt. Nach den in der Vorwoche vorgelegten Quartalszahlen mit am Markt negativ aufgenommenen hohen Marketingausgaben belastete nun eine Abstufung durch die UBS die Titel des Sportartikelherstellers. Der Kursverlust belief sich zuletzt auf fast 3 Prozent auf rund 160 Euro.

Die Schweizer Großbank hatte ihre Kaufempfehlung für Adidas gestrichen und das Kursziel von 219 auf 173 Euro gekappt. Der Umsatztrend erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Analyst Robert Krankowski./ajx/mis