Patentklippe und günstige Nachahmerpräparate machen den Baslern Kummer: Novartis ist schwach ins Jahr gestartet. Die Börse reagiert mit Verlusten. Bei dem Schweizer Pharmakonzern verlieren gleich mehrere milliardenschwere Umsatzbringer ihren Patentschutz, darunter das Herzkreislaufmittel Entresto, Promacta zur Behandlung von Hepatitis und Tasigna zur Krebstherapie ihren Patentschutz, zudem bekommt Novartis starke Generika-Konkurrenz aus den USA. Die Aktie quittierte die Quartalszahlen mit Kursverlusten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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