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Actien-Börse Nr. 18

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Die Franzosen befinden sich in der finalen Phase einer Portfolio-Rotation hin zu einem "Pure Player" im Bereich der Elektrifizierung. Das Angebot reicht von Hochspannungskabeln für die Übertragung (Subsea/Land) über Mittelspannung für die Verteilung bis hin zu Niederspannungslösungen für Gebäude. Dabei ist man einer von nur drei großen Herstellern weltweit, die den boomenden Markt für europäische Hochspannungs-Seekabel bedienen können. Hier übersteigt die Nachfrage derzeit das Angebot. Für das 2. Quartal wird der Gewinn eines bedeutenden Seekabel-Projekts erwartet. 2 Mrd. € liegen an liquiden Mitteln für Zukäufe in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren in der Kriegskasse.Die Aktie wird mit einem EV/EBITA-Multiple (2026e) von 11,5x gehandelt (KGV 70 für 2027). Dies entspricht einem Abschlag von 37 % gegenüber dem Hauptkonkurrenten PRYSMIAN (historischer Abschlag im Schnitt 19 %). Inzwischen wird NEXANS auch als Übernahmekandidat gehandelt. Der Ausbruch über 145 € ist nachvollziehbar.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Alle Umfragewerte sind weitgehend im Keller- SAP hat geliefert: Reicht das?- Die deutschen Nebenwerte stehen vor einer Herausforderung- SGL CARBON - Die Transformation geht voran- DT. TELEKOM - Abschied aus Deutschland?- UBER - Der heimliche Gewinner- CATERPILLAR vor neuem Superzyklus?Ihre Bernecker Redaktion /