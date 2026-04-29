Bern - André Wyss ist an der Generalversammlung der SBB zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden. Er folgt auf Monika Ribar, die das Präsidium aufgrund der Amtszeitbeschränkung abgibt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Anna Barbara Remund, Dino Cauzza, Dominique Pierre Locher und Maria-Antonella Bino. André Wyss ist seit einem Jahr Mitglied des Verwaltungsrats der SBB. Er verfügt über 40 Jahre Führungserfahrung in der Bau- und Immobilienbranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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