© Foto: SOPA Images - Sipa USADer Börsenneuling Vincorion hat im vergangenen Monat zweistellige Kursgewinne verbucht. Jetzt gibt es auch Rückenwind von Analystenseite, der die Aktie am Mittwoch kräftig anschiebt.Der Rüstungszulieferer Vincorion mit Sitz in Wedel bei Hamburg entwickelt und fertigt Stromversorgungssysteme sowie mechatronische Lösungen für Militärfahrzeuge und Luftfahrtplattformen - darunter den Leopard-2-Panzer, das Schützenpanzerfahrzeug Puma, den Boxer sowie das US-amerikanische Patriot-Flugabwehrsystem. In rund 85 Prozent seiner Umsätze ist Vincorion Alleinlieferant, was dem Unternehmen eine außerordentliche Preissetzungsmacht und Planungssicherheit sichert. Für die Analysten der Berenberg Bank ist …Den vollständigen Artikel lesen
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