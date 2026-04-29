Zu den Folgen des Stromausfalls zählen unter anderem ein Anstieg der installierten Leistung bei Batteriespeichern um 589 Prozent zwischen April 2025 und April 2026, die Einbeziehung erneuerbarer Energien in die Spannungsregelung, eine stärkere Rolle von Gas im Erzeugungsmix sowie weitere Fortschritte beim Ausbau der Verbindungsleitungen. von pv magazine Spanien Ein Jahr nach dem Stromausfall vom 28. April 2025 haben technische Analysen und regulatorische Maßnahmen das Konzept der Versorgungssicherheit im spanischen Stromnetz neu definiert, das sich seit 2018 aufgrund des hohen Anteils erneuerbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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