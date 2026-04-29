Der Q4-Umsatz stieg zum Vorquartal um 20 % auf 328,1 Mrd. JPY und übertraf den Konsens um 14 %. Der Nettogewinn erreichte 126,8 Mrd. JPY und lag 38 % über den Erwartungen. Besonders stark blieb das Geschäft mit System-on-Chip-Testern, das von KI-bezogenen Halbleitern profitierte. Advantest baute seinen Marktanteil in diesem Segment deutlich auf 66 % aus. Speicher-Tester entwickelten sich schwächer, trotzdem blieb die Marktposition solide. Nach einem anfänglichen Kursplus folgte jedoch wegen des konservativen Ausblicks ein Rücksetzer. Die Umsatzprognose lag nur auf Konsensniveau. Zudem verwies Advantest auf mögliche Bremsfaktoren wie Wafer-Starts, CoWoS-Kapazitäten und die Speicherversorgung der Kunden. Aktuell geht Aktien aus dem Halbleiterbereich nach dem starken Lauf ohnehin etwas die Puste aus.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 18.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Wird OpenAI zum Spielverderber?
- SAP: Gehen den Bären bald die Argumente aus?
- ABB: Zahlen und Ausblick stark, aber keine Kursgewinne
- Brasilien vor dem Schicksalsjahr: Vier unterschiedliche Ansätze unter der Lupe
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