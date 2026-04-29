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WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
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29.04.26 | 18:33
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Branche
Finanzdienstleistungen
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ANDRITZ
ANDRITZ AG Chart 1 Jahr
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BAWAG GROUP AG146,40-1,35 %
PALFINGER AG36,300-0,14 %
VOESTALPINE AG43,280+5,10 %
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