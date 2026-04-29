Euskirchen (ots) -- Einblicke in Hightech-Produktion, Digitalisierung und KI-gestützte Fertigung- Austausch über Innovation, Investitionen und den Industriestandort Nordrhein-WestfalenAnlässlich des 50-jährigen Bestehens der Pampers-Produktion in Deutschland besuchte Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, heute das Procter & Gamble (P&G)-Werk in Euskirchen. Er informierte sich vor Ort über die fortschrittliche Digitalisierungsstrategie des Standorts sowie über dessen zentrale Rolle als Vorreiter für Industrie 4.0 im globalen Produktionsnetzwerk von P&G.Das Werk in Euskirchen ist die weltweit größte Produktionsstätte für Pampers und zugleich ein bedeutender Standort für digitale Transformation in der industriellen Fertigung. Bei seinem Besuch erhielt Ministerpräsident Wüst Einblicke in die hochmoderne digitale Steuerungszentrale, von der aus Produktionsprozesse in Echtzeit überwacht und optimiert werden. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Einsatz KI-gestützter Systeme in Produktion und Qualitätskontrolle. Diese Technologien tragen dazu bei, höchste Produktstandards sicherzustellen und gleichzeitig Effizienz und Nachhaltigkeit in der Fertigung weiter zu steigern.Im Rahmen des Rundgangs informierte sich der Ministerpräsident zudem über die Dimensionen der Produktion am Standort Euskirchen. Die Leistungsfähigkeit des Werks zeigt sich unter anderem daran, dass die in nur sieben Minuten produzierten Windeln gestapelt den Berliner Fernsehturm um das Doppelte überragen würden.Im Mittelpunkt des Besuchs standen außerdem die Innovationsprozesse, mit denen P&G die Marke Pampers kontinuierlich weiterentwickelt. Diesen Anspruch unterstreicht das Unternehmen durch gezielte Investitionen in den Standort Euskirchen. In den vergangenen Jahren hat P&G rund 100 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Werks investiert, darunter auch in ein neues vollautomatisiertes Hochregallager. Die Investitionen stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und schaffen die Grundlage für weiteres Wachstum und zukunftsfähige Produktion in Nordrhein-Westfalen. Ergänzt wird die Innovationsarbeit durch den engen Austausch mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Im P&G-Forschungszentrum in Schwalbach testen wöchentlich bis zu 800 Eltern neue Produkte und geben Feedback, das direkt in die Weiterentwicklung einfließt.Ministerpräsident Hendrik Wüst: "Nordrhein-Westfalen ist führender Wirtschafts- und Innovationsstandort - auch aufgrund von Unternehmen wie Procter & Gamble, die kontinuierlich in ihre Standorte investieren und hochwertige Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Fast 100 Millionen Euro Investition in den vergangenen Jahren - das ist ein starkes Signal für Wertschöpfung und technologischen Fortschritt in unserem Land. 50 Jahre Pampers-Produktion in Nordrhein-Westfalen stehen zudem für Verlässlichkeit, Innovationskraft und industrielle Stärke 'Made in NRW'. Der Standort in Euskirchen zeigt eindrucksvoll, wie moderne Produktion, Digitalisierung und Nachhaltigkeit erfolgreich zusammenwirken.""Der Besuch von Ministerpräsident Wüst ist für uns eine besondere Anerkennung des Engagements und der Innovationskraft unserer Teams in Euskirchen", sagte Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von P&G in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Unser Werk ist das Herzstück der Marke Pampers in Europa und ein starkes Beispiel für die Leistungsfähigkeit des Produktionsstandorts Deutschland. Dass wir seit 50 Jahren in Euskirchen erfolgreich für Familien produzieren, verdanken wir dem Know-how unserer Mitarbeitenden und unseren kontinuierlichen Investitionen in Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit."Über PampersSeit mehr als 60 Jahren begleitet Pampers Familien und widmet sich der glücklichen und gesunden Entwicklung von Babys weltweit. Diese Verpflichtung zu Qualität und Innovation wird seit 50 Jahren am Standort Euskirchen gelebt. Als einzige Windelmarke, die in Deutschland hergestellt wird, unterstreicht Pampers sein Bekenntnis zu höchsten Standards "Made in Germany". Der Schlüssel zum Erfolg liegt im tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Babys und Eltern. Jede einzelne Windel ist das Ergebnis intensiver Forschung und entsteht in enger Zusammenarbeit mit Eltern, Kinderärzt:innen und Hebammen. Im Forschungszentrum in Schwalbach geben wöchentlich bis zu 800 Familien wertvolles Feedback, das direkt in die Produktentwicklung einfließt, um höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards zu garantieren. Pampers ist eine der Kernmarken von Procter & Gamble und stolz darauf, die weltweit führende Windelmarke zu sein, der Familien Tag und Nacht vertrauen.Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Vicks, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.comPressekontakt:P&G UnternehmenskommunikationSulzbacher Straße 4065824 Schwalbach am TaunusAjla GalijasevicE-Mail: galijasevic.a@pg.comDajana DächertE-Mail: daechert.d@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6265654