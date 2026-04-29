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WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
Tradegate
29.04.26 | 19:07
26,550 Euro
-1,30 % -0,350
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 5-Tage-Chart
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26,65026,85019:57
26,60026,85019:48
Dow Jones News
29.04.2026 18:33 Uhr
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(1)

PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/29.04.2026/18:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent CA Immobilien Anlagen AG, Mechelgasse 1, 1030 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Bank of America Corporation Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 27.04.2026

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     0,02          4,28                   4,3       94.089.589 
Schwellenberührung 
 Situation in der 0,00          0,21                   0,22 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000641352 0             16.410           n/a           0,02 
  Summe:                      16.410                         0,02

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Rights of Use    n/a     n/a             3844235       4,09 
Right to Recall   n/a     n/a             6501        0,01 
                        Summe:         3.850.736      4,1

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des    Verfalldatum   Ausübungszeitraum /  Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte 
 Instruments               Laufzeit         Abwicklung        absolut     in % 
Swaps      30/04/2026 - 06/05/ n/a          Barausgleich          176823     0,19 
        2030 
                                      Summe:         176.823     0,19

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt      Direkt gehaltene   Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
  Ziffer       Name     kontrolliert durch Stimmrechte in Aktien  sonstige Instrumente (%)  beiden (%) 
                     Ziffer         (%) 
1       Bank of America             n/a           n/a             n/a 
       Corporation 
2       NB Holdings      1         n/a           n/a             n/a 
       Corporation 
3       BofAML Jersey     2         n/a           n/a             n/a 
       Holdings Limited 
4       BofAML EMEA Holdings 3         n/a           n/a             n/a 
       2 Limited 
5       Merrill Lynch     4         0,01           4,28            4,29 
       International 
6       BAC North America   2         n/a           n/a             n/a 
       Holding Company 
7       Bank of America,   6         n/a           n/a             n/a 
       National Association 
8       BofA Securities Inc. 2         n/a           n/a             n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777478400638 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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