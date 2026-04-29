Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch wegen der Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Iran-Krieges deutlich nachgegeben. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Montag und Dienstag an Terrain verloren hatte, fiel er am Berichtstag beinahe bis auf 13'000 Punkte zurück. Belastend wirkten auch die stark steigenden Ölpreise. So verteuerte sich das Fass der Nordölsorte Brent gegenüber dem Vortag um 5,9 Prozent auf 117,73 Dollar und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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