Zürich - Die Admicasa-Gruppe hat im 1. Quartal 2026 die Übernahme der kade & partner ag vollzogen. Das namhafte Treuhandunternehmen unter der Leitung von CEO Michel Kade betreut mit seinen rund 30 Mitarbeitenden über 1'000 Kunden und arbeitet bereits seit Mitte 2025 eng mit Admicasa zusammen. Die Übernahme der kade & partner ag ermöglicht der Finanz- und Immobiliendienstleisterin Admicasa einen markanten Ausbau ihrer Kompetenzen und eine nahtlose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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