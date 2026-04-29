Sekur Private Data richtet sein Geschäftsmodell weiter auf Rüstung und Verteidigung aus und ernennt Lieutenant General Raymond Palumbo in die strategische Führung. Damit positioniert sich das Unternehmen gezielt als führende Plattform für Verteidigungskommunikation.

General mit Zugang zu höchsten Ebenen des US-Verteidigungsapparats

Sekur Private Data (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) hat Lieutenant General Raymond Palumbo, pensionierter Drei-Sterne-General der US-Armee, zum Vorsitzenden seines Strategischen Beirats berufen. Palumbo verfügt über 34 Jahre Militärdienst auf höchster Führungsebene: Er leitete die ISR-Einheit des Pentagons - verantwortlich für die weltweite Bereitstellung von Aufklärungs- und Kommunikationssystemen für Streitkräfte und Verbündete, kommandierte das Joint Special Operations Command (JSOC) sowie das US Army Special Operations Command (USASOC) und schloss seine aktive Karriere als Direktor für Verteidigungsgeheimdienste ab. Nach seinem Ausscheiden gründete er Venturi Solutions LLC, eine auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Technologie spezialisierte Strategieberatung, und ist heute in den Aufsichtsgremien mehrerer Rüstungs- und Technologieunternehmen aktiv.

Palumbo kommentierte seine Berufung klar: Sichere Kommunikation sei für ihn kein abstraktes Konzept, sondern eine missionskritische operative Anforderung, die er 34 Jahre täglich gelebt habe. Sekur habe eine Plattform entwickelt, die genau diese Anforderungen erfülle - mit Schweizer Infrastruktur, proprietärer Architektur und ohne Abhängigkeit von Systemen, die Gegner bereits nachweislich kompromittiert haben.

Gebündeltes Verteidigungs- und Geheimdienst-Know-how

Die Berufung Palumbos ergänzt eine kürzlich vollzogene Schlüsselentscheidung: John T. Lewis, CIA-Experte mit 34-jähriger Erfahrung und im Rang eines Senior Intelligence Service Executive sowie Träger der CIA Trailblazer Medal, wurde vor Kurzem als Technologievorstand ins Unternehmen berufen. Beide Führungspersönlichkeiten sollen die Technologiestrategie von Sekur konsequent auf die Anforderungen von Verteidigungsministerien, Bundesbehörden und Nachrichtendiensten ausrichten. Im Fokus steht dabei insbesondere der Schutz sogenannter Controlled Unclassified Information (CUI), also behördlich kontrollierter, nicht als Verschlusssache eingestufter Informationen, für den Sekur eine zertifizierungsfähige Plattform anbietet.

CEO Alain Ghiai bezeichnete die Ernennung als entscheidend für den weiteren Erfolg des Unternehmens, denn Palumbos Netzwerk und Glaubwürdigkeit im US-Verteidigungsestablishment eröffnen Sekur einen strategischen Zugang zu Regierungskreisen und damit Wettbewerbsvorteile. Das erklärte Ziel ist die weltweit vertrauenswürdigste Plattform für verteidigungsgerechte sichere Kommunikation auf allen Klassifizierungsebenen zu werden.

Sichere Schweizer Datensouveränität für US-Behörden

Das Produktportfolio von Sekur - bestehend aus SekurMail, SekurMessenger, SekurVPN, SekurVoice und SekurRelay - basiert vollständig auf proprietärer Architektur ohne Abhängigkeiten von großen Technologiekonzernen oder Open-Source-Code. Für Regierungs- und Behördenkunden stehen sogenannte On-Premises-Lösungen bereit, die vollständige Datensouveränität gewährleisten. Der Vertrieb erfolgt unter anderem über den GSA Multiple Award Schedule der US-Regierung - ein zentraler Rahmenvertrag, der Sekur direkten Zugang zum US-Bundesbeschaffungsmarkt sichert.

Mit Palumbos weitreichendem Netzwerk im US-Verteidigungsministerium und bei Nachrichtendiensten ist Sekur Pivate Data nun strategisch bestens positioniert, um in einem der am stärksten wachsenden Segmente der globalen Cybersicherheitsbranche dauerhaft zu wachsen. Dies wird sich mittelfristig auch potenziell positiv auf den bisher noch nicht auf diese Personalzuwächse angesprungenen Aktienkurs auswirken. Risikobewusste Anleger sollten daher und diese sehr wahrscheinliche Entwicklung setzen und eine erste Position aufbauen.

Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Sekur Private Data (Link: https://verumo.de/aktien/sekur-private-data-ltd). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten:

Sekur Private Data

WKN: A3DKJ0

ISIN: CA81607F1036

CSE: SKUR

FRA: GDT0

Kontaktadresse:

Munsch International LTD

Tavgetou 19

7100 Aradippou, Zypern

Email: info@verumo.de

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