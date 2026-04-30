Vancouver, Kanada - 29. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) ("Redwood" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer Louis Dron kürzlich in der Sendung "Conversations That Matter" zu Gast war, um über das vor Kurzem angekündigte[i] "Track and Trace"-Pilotprogramm in British Columbia und die Rolle von Redwood als exklusiver KI-Partner innerhalb der von Aidos Innovations ("Aidos") geleiteten Plattform zu sprechen.

"Track and Trace" ist eine integrierte sektorübergreifende Plattform, die von Aidos entwickelt wurde, um die Reaktion auf die Drogenkrise zu stärken, indem fortschrittliche Chemie, künstliche Intelligenz und operative Intelligenz zu einem einheitlichen System kombiniert werden. Die Initiative geht auf das IMAPP-Programm ("Innovations in Mental Health, Addiction, Pain & Prevention") des Vancouver General Hospital zurück, wo Ärzte vor Ort die Notwendigkeit einer besseren, frühzeitigen Einsicht in ein zunehmend komplexeres und sich schnell entwickelndes Drogenangebot erkannten.

Durch Aidos bringt das "Track and Trace"-Pilotprogramm Partner aus den Bereichen öffentliche Gesundheit, klinische Versorgung und öffentliche Sicherheit zusammen, darunter die Royal Canadian Mounted Police (RCMP), das Victoria Police Department (VICPD) und die Canada Border Services Agency (CBSA) sowie die BC-Ministerien für öffentliche Sicherheit und Gesundheit sowie die Generalstaatsanwaltschaft. Ziel des Programms ist es, eine skalierbare Plattform zu entwickeln, die das Situationsbewusstsein verbessert, koordinierte Maßnahmen unterstützt und ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht, um Schaden zu verhindern und Leben zu retten.

Der Auftritt von Herrn Dron bot Gelegenheit, zu erörtern, wie die KI-gestützten Analysefunktionen von Redwood in die "Track and Trace"-Plattform integriert sind, um komplexe Labor- und Felddaten in umsetzbare Erkenntnisse für Endnutzer zu verwandeln. Er erklärte, dass sich das Angebot an illegalen Drogen rasch ändern kann und dass eine schnellere und klarere Gewinnung von Erkenntnissen eine proaktivere, behördenübergreifende Entscheidungsfindung unterstützen kann.

Im Rahmen dieser Arbeit unterstützt Redwood die Entwicklung von Dashboard-basierten Funktionen, die den Nutzern helfen sollen, Trends über Zeit und Raum hinweg zu visualisieren. Mit diesen Tools sollen komplexe chemische und standortbasierte Daten leichter zugänglich gemacht werden, sodass Benutzer aufkommende Muster erkennen, Entwicklungen über Regionen hinweg vergleichen und besser verstehen können, wie sich Drogensignaturen im Laufe der Zeit entwickeln.

In dem Gespräch wurde auch deutlich, wie wichtig es ist, Technologien in enger Zusammenarbeit mit denjenigen zu entwickeln, die sie nutzen werden. Herr Dron betonte, dass effektive Systeme auf die Bedürfnisse von Klinikern, Wissenschaftlern und Fachleuten im Bereich der öffentlichen Sicherheit abgestimmt werden müssen, um sicherzustellen, dass die Plattform praktisch, nutzbar und an realen Arbeitsabläufen ausgerichtet ist.

"'Conversations That Matter' bot uns die wichtige Gelegenheit zu diskutieren, wie Redwoods KI-Technologie durch ihre Integration in die 'Track and Trace'-Plattform unter Leitung von Aidos echte Herausforderungen unterstützen kann", erklärte Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood AI. "Indem wir dazu beitragen, komplexe chemische Signale in umsetzbare Erkenntnisse zu übersetzen, wollen wir frühzeitige Maßnahmen, eine bessere Koordination und fundiertere Entscheidungen im gesamten System fördern."

Durch die Umwandlung von fragmentierten Daten in integrierte, verwertbare Erkenntnisse soll die "Track and Trace"-Plattform dazu beitragen, dass Maßnahmen nicht mehr nur reaktiv, sondern proaktiv zu gestalten, was zeitnahere Eingriffe ermöglicht und die Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit verbessert.

Sie können das Interview online auf der Website von Conversations That Matter, dem entsprechenden YouTube-Kanal, der Facebook-Seite und der Website der Vancouver Sun ansehen. Die Sendung wird auch von Sendern in British Columbia ausgestrahlt, darunter CHEK-TV, CFTK-TV, CJDC-TV und CKFR-AM. Die genauen Sendezeiten entnehmen Sie bitte den Programmübersichten der einzelnen Sender.

Über Aidos Innovations

Aidos Innovations ist ein gemeinnütziges Institut für translationale Forschung, das sich der Umsetzung neuester Forschungsergebnisse in praktische Lösungen für Substanzmissbrauch, psychische Erkrankungen und chronische Schmerzen widmet. Aidos hat seinen Ursprung in der klinischen Arbeit am Vancouver General Hospital und an der University of British Columbia und basiert auf wissenschaftlicher Genauigkeit, klinischen Erkenntnissen und patientenorientierter Innovation.

Durch Initiativen wie "Track & Trace" entwickelt Aidos integrierte Plattformen, die fortschrittliche Chemie, künstliche Intelligenz und klinisches Fachwissen kombinieren, um verwertbare Informationen für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit bereitzustellen. Seine Aufgabe besteht darin, wissenschaftliche Erkenntnisse in konkrete Ergebnisse umzusetzen, indem es die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessert, die Gesundheitssysteme stärkt und durch Zusammenarbeit und evidenzbasiertes Handeln dazu beiträgt, Schäden zu vermeiden.

Mehr erfahren können Sie unter www.aidosinnovations.ai.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, um Anwendungen in der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

"Louis Dron"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

mailto:investors@redwoodai.com

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