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WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1
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ALMONTY INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
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ALMONTY INDUSTRIES INC 5-Tage-Chart
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zukunftsbilanzen.de
30.04.2026 06:46 Uhr
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Volltreffer bei Almonty-Aktie: Kauftipp bringt 40 % Gewinn in 3 Wochen. Rally dürfte sich fortsetzen - Kursziel: 30 EUR

Die Aktie von Almonty Industries hat nach dem Abverkauf im März schnell wieder Tritt gefasst und sich deutlich erholt. Unsere Einstiegsempfehlung Anfang April erwies sich als Volltreffer. Neueinsteiger mit Mut, die in die Kursschwäche hinein kauften, wurden mit hohen Gewinnen belohnt. Die Investmentstory des Wolfram-Spezialisten bleibt spannend und dürfte in den kommenden Monaten noch richtig Fahrt aufnehmen. Anleger sollten unbedingt an Bord bleiben.

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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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