© Foto: Dall-EAlphabet übertrifft die Erwartungen, doch der eigentliche Paukenschlag sind die Ausgaben für KI: Bis zu 190 Milliarden US-Dollar sollen bis 2026 fließen, 2027 sogar noch mehr. Die Details. Alphabet liefert - und legt gleich noch eine Schippe drauf. Der Mutterkonzern von Google hat im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und die Anleger mit einem deutlichen Signal in Sachen KI begeistert. Die Aktie sprang nach Börsenschluss deutlich an. An der Nasdaq legte sie zeitweise um mehr als sieben Prozent auf 371,80 US-Dollar zu. Der Umsatz im ersten Quartal kletterte auf 109,9 Milliarden US-Dollar und lag damit über den erwarteten 107,2 Milliarden US-Dollar. Noch spektakulärer …Den vollständigen Artikel lesen
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