Mountain View - Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 22 Prozent auf rund 110 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen von gut 107 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich stieg der Quartalsgewinn auf 62,6 Milliarden Dollar von 34,5 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai betonte, dass es in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab