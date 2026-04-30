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Nemetschek Group: Sehr starker Jahresauftakt 2026 mit zweistelligem Umsatzwachstum von 17% bei weiterhin gestiegener Profitabilität im Q1



30.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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Corporate News +17,0 % Umsatzwachstum (währungsbereinigt) auf 313,1 Mio. Euro

+35,4 % Umsatzzuwachs bei Subskription/SaaS (währungsbereinigt) auf 248,3 Mio. Euro

+29,6 % überproportionale EBITDA-Steigerung (währungsbereinigt) auf 98,4 Mio. Euro, was die hohe operative Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht

EBITDA-Marge steigt auf 31,4 % im Berichtsquartal

+34,5 % Wachstum des Ergebnisses je Aktie auf 0,52 Euro

Vorstand bekräftigt Prognose für Umsatz und EBITDA-Marge für Gesamtjahr 2026

München, 30. April 2026 - Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, ist mit einem sehr starken, währungsbereinigten Umsatzwachstum von 17,0% (reported: +10,7%) auf 313,1 Mio. Euro sehr erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Das operative Ergebnis (EBITDA) um 29,6% (währungsbereinigt; reported: +22,0%) deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert werden, getragen von Skaleneffekten und operativer Exzellenz. Darüber hinaus wird die Nemetschek Group mit der Mitte April angekündigten Akquisition von HCSS ihr Portfolio strategisch erheblich erweitern und ihren adressierbaren Markt deutlich vergrößern. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. HCSS, weltweit führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur- und Tiefbausektor, wird die Position des Konzerns in diesem attraktiven, wachstumsstarken Markt sowie seine Rolle als global führendes Powerhouse in der AEC/O-Industrie weiter stärken. "Wir sind hervorragend in das Jahr gestartet und haben mit der Übernahme von HCSS einen weiteren bedeutenden strategischen Meilenstein erreicht," kommentiert Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Mit HCSS stärken und skalieren wir unsere Position im schnell wachsenden Infrastruktur- und Tiefbausektor, der von einer Vielzahl struktureller Wachstumstreiber getragen wird. Gleichzeitig treiben wir unsere Entwicklung zu einem KI-Vorreiter in unseren Industrien konsequent voran und erweitern durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz unser adressierbares Marktpotenzial weiter. Dieses Zusammenspiel aus starkem operativem Geschäft, gezielten strategischen Akquisitionen und Innovationsführerschaft durch KI schafft ein Wachstums- und Profitabilitätspotenzial, das einzigartig in unseren Industrien ist und uns auf ein neues Niveau von Wachstum und Profitabilität hebt."

Wesentliche Konzern-Kennzahlen im Q1 2026 Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt im Q1 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum weiterhin sehr dynamisch um 17,0% auf 313,1 Mio. Euro. Das ausgewiesene Umsatzwachstum inklusive negativer Währungseffekte vor allem aufgrund des schwächeren US-Dollar lag bei 10,7%. Das Build-Segment trug mit einem weiterhin außerordentlich starken Wachstum zu dieser Entwicklung entscheidend bei. Auch das Segment Design zeigte eine starke operative Performance.

stieg währungsbereinigt im Q1 gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum weiterhin sehr dynamisch um 17,0% auf 313,1 Mio. Euro. Das ausgewiesene Umsatzwachstum inklusive negativer Währungseffekte vor allem aufgrund des schwächeren US-Dollar lag bei 10,7%. Das Build-Segment trug mit einem weiterhin außerordentlich starken Wachstum zu dieser Entwicklung entscheidend bei. Auch das Segment Design zeigte eine starke operative Performance. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) im Q1 stiegen um 21,0% (währungsbereinigt; reported: +14,4%) auf 1.187,5 Mio. Euro und damit stärker als der Konzernumsatz. Haupttreiber im Q1 waren erneut die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit einem Anstieg von 35,4% (währungsbereinigt; reported: +27,3%).

im Q1 stiegen um 21,0% (währungsbereinigt; reported: +14,4%) auf 1.187,5 Mio. Euro und damit stärker als der Konzernumsatz. Haupttreiber im Q1 waren erneut die Umsätze aus mit einem Anstieg von 35,4% (währungsbereinigt; reported: +27,3%). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im Q1 um 29,6% (währungsbereinigt) und damit deutlich überproportional zum Umsatz auf 98,4 Mio. Euro (reported: +22,0%), getragen von Skaleneffekten, operativer Stärke und einem konsequenten Fokus auf operative Exzellenz. Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend deutlich auf 31,4% (Q1 2025: +28,5%). In der EBITDA-Marge sind bereits angefallene Akquisitionskosten der HCSS-Übernahme enthalten. Im Vorjahresquartal war unter anderem ein außerordentlicher, nicht operativer Effekt aufgrund der Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters enthalten.

erhöhte sich im Q1 um 29,6% (währungsbereinigt) und damit deutlich überproportional zum Umsatz auf 98,4 Mio. Euro (reported: +22,0%), getragen von Skaleneffekten, operativer Stärke und einem konsequenten Fokus auf operative Exzellenz. Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend deutlich auf 31,4% (Q1 2025: +28,5%). In der EBITDA-Marge sind bereits angefallene Akquisitionskosten der HCSS-Übernahme enthalten. Im Vorjahresquartal war unter anderem ein außerordentlicher, nicht operativer Effekt aufgrund der Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters enthalten. Der Quartalsüberschuss stieg ebenso deutlich um 34,5% auf 60,4 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,52 Euro entspricht (Q1 2025: 0,39 Euro).

Entwicklung der Segmente im 1. Quartal 2026 (siehe Tabelle) Das Segment Design verzeichnete im Q1 ein Wachstum in Höhe von 9,5% (währungsbereinigt; reported: +5,7%) auf 136,2 Mio. Euro. Treiber war insbesondere ein starkes Neugeschäft. Zudem schreitet die Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS erfolgreich und nach Plan voran, was sich im starken Wachstum dieser Umsatzkategorie mit 54,7% (währungsbereinigt) bzw. 49,2% reported widerspiegelt, einschließlich positiver Effekte aus der Umsatzrealisierung von Mehrjahresverträgen, die angeboten werden, um die Migration bestehender Kunden von Serviceverträgen auf Subskriptionsmodelle zu unterstützen. Das EBITDA stieg auf 34,4 Mio. Euro, ein währungsbereinigtes Wachstum von 8,3% (reported: +12,0%). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 25,2% (Vorjahreszeitraum: +23,8%).

verzeichnete im Q1 ein Wachstum in Höhe von 9,5% (währungsbereinigt; reported: +5,7%) auf 136,2 Mio. Euro. Treiber war insbesondere ein starkes Neugeschäft. Zudem schreitet die Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS erfolgreich und nach Plan voran, was sich im starken Wachstum dieser Umsatzkategorie mit 54,7% (währungsbereinigt) bzw. 49,2% reported widerspiegelt, einschließlich positiver Effekte aus der Umsatzrealisierung von Mehrjahresverträgen, die angeboten werden, um die Migration bestehender Kunden von Serviceverträgen auf Subskriptionsmodelle zu unterstützen. Das EBITDA stieg auf 34,4 Mio. Euro, ein währungsbereinigtes Wachstum von 8,3% (reported: +12,0%). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 25,2% (Vorjahreszeitraum: +23,8%). Im Segment Build setzte sich die außerordentlich starke Wachstumsdynamik fort, die vor allem durch ein starkes Neugeschäft und die weitere erfolgreiche Internationalisierung getrieben wurde. Der Segmentumsatz nahm im Q1 deutlich um währungsbereinigt 29,8% (reported: +19,8%) auf 134,7 Mio. Euro zu. Zudem hat die Marke Bluebeam erfolgreich und wie geplant ihr agentic KI-basiertes Produktpaket "Bluebeam Max" im Markt eingeführt und damit einen wichtigen Schritt in Richtung KI-gestützter Lösungen für die Bauindustrie gemacht. Mit Bluebeam Max erweitert das Unternehmen sein Portfolio um innovative Funktionen, die die Effizienz und Zusammenarbeit entlang der Bauprozesse weiter verbessern. Das EBITDA stieg deutlich stärker als der Umsatz um währungsbereinigt 48,9% (reported: +34,9%) auf 53,2 Mio. Euro, sodass die EBITDA-Marge hohe 39,5% erreichte (Vorjahresquartal: +35,1%).

setzte sich die außerordentlich starke Wachstumsdynamik fort, die vor allem durch ein starkes Neugeschäft und die weitere erfolgreiche Internationalisierung getrieben wurde. Der Segmentumsatz nahm im Q1 deutlich um währungsbereinigt 29,8% (reported: +19,8%) auf 134,7 Mio. Euro zu. Zudem hat die Marke Bluebeam erfolgreich und wie geplant ihr agentic KI-basiertes Produktpaket "Bluebeam Max" im Markt eingeführt und damit einen wichtigen Schritt in Richtung KI-gestützter Lösungen für die Bauindustrie gemacht. Mit Bluebeam Max erweitert das Unternehmen sein Portfolio um innovative Funktionen, die die Effizienz und Zusammenarbeit entlang der Bauprozesse weiter verbessern. Das EBITDA stieg deutlich stärker als der Umsatz um währungsbereinigt 48,9% (reported: +34,9%) auf 53,2 Mio. Euro, sodass die EBITDA-Marge hohe 39,5% erreichte (Vorjahresquartal: +35,1%). Im Segment Manage erhöhte sich der Umsatz auf 13,2 Mio. Euro, ein Wachstum von 3,0% (währungsbereinigt; reported: +3,2%). Eine zunehmende Nachfrage sowie eine gut gefüllte Vertriebspipeline bei bestehenden und neuen Kunden - insbesondere im öffentlichen Sektor und Finanzsektor - bilden die Basis für ein beschleunigtes Wachstum in den kommenden Quartalen, im Einklang mit den Wachstumsplänen. Die EBITDA-Marge lag nahezu auf Vorjahresniveau bei 10,4% (Vorjahreszeitraum: +10,9%).

erhöhte sich der Umsatz auf 13,2 Mio. Euro, ein Wachstum von 3,0% (währungsbereinigt; reported: +3,2%). Eine zunehmende Nachfrage sowie eine gut gefüllte Vertriebspipeline bei bestehenden und neuen Kunden - insbesondere im öffentlichen Sektor und Finanzsektor - bilden die Basis für ein beschleunigtes Wachstum in den kommenden Quartalen, im Einklang mit den Wachstumsplänen. Die EBITDA-Marge lag nahezu auf Vorjahresniveau bei 10,4% (Vorjahreszeitraum: +10,9%). Im Segment Media stieg der Umsatz um 6,6% (währungsbereinigt) auf 29,6 Mio. Euro (reported: +0,8%). Die Geschäftsentwicklung ist nach wie vor durch die anhaltend gemischte Marktdynamik mit weiterhin verlängerten Investitionsentscheidungen und entsprechend längeren Vertriebszyklen der Kunden geprägt. Gleichzeitig hat das Segment wesentliche Grundlagen für weiteres Wachstum geschaffen, darunter beispielsweise den Lauch der Renderinglösung Archviz um die Expansion in der AEC/O-Industrie weitervoranzutreiben oder die Partnerschaft mit Tencent Cloud zur Integration KI-gestützter 3D-Workflows in bestehende Lösungen. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 32,0% (Vorjahreszeitraum: +31,0%). Im Vorjahresquartal war ein nicht operativer Effekt aus der Insolvenz eines Service- und Zahlungsproviders enthalten sowie entsprechende Maßnahmen zu Abmilderung dieser Auswirkungen.

Ausblick auf Gesamtjahr 2026 bekräftigt Nach dem sehr erfolgreichen Jahresauftakt bekräftigt der Vorstand den bisherigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Das organische währungsbereinigte Umsatzwachstum wird in einer Bandbreite von 14% bis 15% erwartet. Die EBITDA-Marge soll weiter steigen und wird in einer Bandbreite zwischen 32% und 33% erwartet, getragen von Skaleneffekten und einer hohen operativen Exzellenz, bei gleichzeitig weiterhin hohen Investitionen in den Ausbau des Geschäfts sowie in kundenorientierte Innovationen. Konsolidierungseffekte durch die Akquisition von HCSS werden nach dem Closing bekannt gegeben, das von den üblichen regulatorischen Genehmigungen und Abschlussbedingungen abhängt und in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet wird. Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass sich die globalen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass sich der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich ausweitet noch über einen längeren Zeitraum anhält. Aus heutiger Sicht wird daher kein wesentlicher Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Nemetschek Group erwartet. Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q1) In Mio. Euro Q1 2026 Q1 2025 ? in %

(FX-adj.) ARR 1.187,5 1.038,3 +14,4%

(+21,0%) Umsatz 313,1

282,8

+10,7%

(+17,0%) - davon Softwarelizenzen 6,9

14,8

-53,7%

(-51,1%) - davon wiederkehrende Umsätze 296,9

259,6

+14,4%

(+21,0%) - Subskription +SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) 248,3

195,1

+27,3%

(+35,4%) EBITDA 98,4

80,7

+22,0%

(+29,6%) EBITDA-Marge 31,4% 28,5% EBIT 79,2 62,2 +27,3% Marge 25,3% 22,0% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 60,4 44,9 +34,5% Ergebnis je Aktie in Euro 0,52 0,39 +34,5% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation 69,2 52,6 +31,6% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,60 0,46 +31,6%



Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q1) In Mio. Euro Q1 2026 Q1 2025 ? in %

(FX-adj.) Design Umsatz 136,2 128,9 +5,7%

(+9,5%) EBITDA 34,4 30,7 +12,0%

(+8,3%) EBITDA-Marge 25,2% 23,8% Build Umsatz 134,7 112,4 +19,8%

(+29,8%) EBITDA 53,2 39,5 +34,9%

(+48,9%) EBITDA-Marge 39,5% 35,1% Manage Umsatz 13,2 12,8 +3,2%

(+3,0%) EBITDA 1,4 1,4 -1,1%

(-4,3%) EBITDA-Marge 10,4% 10,9% Media Umsatz 29,6 29,4 +0,8%

(+6,6%) EBITDA 9,5 9,1 +3,7%

(+28,2%) EBITDA-Marge 32,0% 31,0%

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein führender weltweiter Anbieter von vertikalen Software- und KI-Lösungen, der die digitale Transformation der AECO- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln - über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Gegründet 1963 von Professor Georg Nemetschek, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.000 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation. Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDAX gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro.



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