Die Intel-Aktie hat gestern kräftig zugelegt und ist um rund +12% gestiegen. Damit gewinnt das Chartbild deutlich an Dynamik und rückt wieder stärker in den Fokus. Nach dem Kurssprung stellt sich nun die Frage, ob der Aufwärtstrend weiter Fahrt aufnimmt oder eine Konsolidierung folgt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Intel-Aktie Bei der Intel-Aktie lohnt sich ein Blick auf den Monatschart. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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