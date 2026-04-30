Siemens Healthineers Aktie machte zuletzt soweiso wenig Spass. Die Loslösung von Siemens, Erhöhung des Freefloats reichten nicht für eine gute Kursentwicklung. Es gibt im gesundheitssektor Probleme - gerade im Einkauf. Eindrucksvoll wieder mal ebstätigt durch die Zahlen des Wettbewerbers - dem GE Ableger GE HealthCare (GEHC). Die aktuelle Situation in Amerika zeigte gestern ein Minus von mehr als 13% für die Aktie: Die Kursreaktion von GE HealthCare ist eine deutliche Marktreaktion auf eine Mischung aus verfehlten Erwartungen und gesenkten Zielen. Konkret führte der Quartalsbericht bereits zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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