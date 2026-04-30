EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Delivery Hero beschleunigt GMV-Wachstum in Q1, angetrieben durch Everyday-App-Strategie und Dynamik im Quick Commerce



30.04.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Delivery Hero beschleunigt GMV-Wachstum in Q1, angetrieben durch Everyday-App-Strategie und Dynamik im Quick Commerce Q1 2026: Highlights Der GMV stieg um 8,8% ggü. Vj. (LfL 1 ) auf 12,5 Mrd. Euro, nach 7,9% Wachstum in Q4.

) auf 12,5 Mrd. Euro, nach 7,9% Wachstum in Q4. Der Gesamtumsatz der Segmente stieg um 17,8% ggü. Vj. (LfL 1 ) auf 3,7 Mrd. Euro.

) auf 3,7 Mrd. Euro. Quick Commerce macht nun 18% des GMV der Gruppe aus. Der GMV des Quick-Commerce-Geschäfts wuchs um 30% ggü. Vj. (LfL 1 ).

). Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt; Zuversicht, bereinigtes EBITDA in oberer Hälfte der prognostizierten Spanne zu erreichen.

Strategische Überprüfung schreitet mit hoher Priorität in Vorstand und Aufsichtsrat voran. Berlin, 30. April 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero," das "Unternehmen" oder die "Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Die Gruppe verzeichnete ein solides Wachstum des Bruttowarenwerts (Gross Merchandise Value, GMV), der auf Like-for-Like-Basis1 (LfL) um 8,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (ggü. Vj.) auf 12,5 Milliarden Euro anstieg. Diese Entwicklung wurde durch den laufenden Ausbau Delivery Heros zur "Everyday App" und die anhaltende Skalierung des Quick-Commerce-Geschäfts getrieben. Der Gesamtumsatz der Segmente stieg um 17,8% ggü. Vj. (LfL1) auf 3,7 Milliarden Euro, unterstützt durch die Expansion im Quick-Commerce-Geschäft, positives Momentum in den Abo- und AdTech-Produkten des Unternehmens sowie eine Erweiterung der eigenen Lieferlogistik. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Wir bauen unsere Plattform weiter dahingehend aus, neben Essen auch Lebensmittel und andere Haushaltsgüter zu liefern. So decken wir einen größeren Teil der Bedürfnisse unserer Kunden ab und werden zu der App, die sie jeden Tag nutzen. Unsere Prüfung strategischer Optionen schreitet weiter voran, wobei der Fokus auf der Schärfung unserer Präsenz und der Erzielung hohen, profitablen Wachstums liegt." Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero: "Wir hatten einen starken Jahresbeginn und unsere gezielten Investitionen in Korea, in MENA und in Quick Commerce erzielen Resultate. Das gibt uns Zuversicht, bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte unserer prognostizierten Spanne für 2026 zu erreichen." Skalierung der Everyday App durch Agentic Engineering und operative Exzellenz Der Ausbau von Delivery Hero zur "Everyday App" führt zu spürbaren Veränderungen im Kundenverhalten. Im ersten Quartal 2026 betrug der GMV-Anteil von Kunden, die mehrere Produktkategorien auf der Plattform von Delivery Hero nutzten, 55% - ein Beleg für die erfolgreiche Expansion in Non-Food-Kategorien. Diese Dynamik zeigt sich insbesondere im Quick-Commerce-Geschäft des Unternehmens. Dieses wuchs in Q1 um 30% ggü. Vj. (LfL1) und macht nun 18% des GMV der Gruppe aus (+3 Prozentpunkte ggü. Vj.). Abonnenten generierten im ersten Quartal insgesamt 43% des GMV der Gruppe. Indem Delivery Hero großartige Kundenerlebnisse in langfristige Loyalität umwandelt, wird das Unternehmen zu einem integralen Bestandteil des täglichen Lebens seiner globalen Kunden. Technologische Innovation untermauert diese operativen Erfolge weiterhin. Im ersten Quartal skalierte Delivery Hero "Agentic Engineering" via Herogen . Herogen ist ein autonomer KI-Agent, der jährlich so viel Code schreibt wie 130 erfahrene Ingenieure, Tendenz schnell steigend. Durch die Weiterentwicklung der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine von Programmiersprache zu natürlicher Sprache kann Delivery Hero mit Herogen sein Innovationstempo beschleunigen. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal zusätzlichen Mehrwert durch Generative KI in seinem AdTech-Geschäft, wo ein neues Ranking-Modell für Anzeigen den Werbepartnern des Unternehmens eine um 7% verbesserte Rendite auf ihre Werbeausgaben lieferte. Dies sind nur zwei Beispiele der vielen KI-Initiativen, die die Effizienz der Gruppe steigern. Regionale Performance-Highlights Q1 2026 MENA: Das GMV-Wachstum beschleunigte sich auf 16,1% ggü. Vj. (LfL 1 ), angetrieben durch starkes Bestellwachstum bei HungerStation und talabat. Die Everyday-App-Strategie liefert herausragende Ergebnisse: In Saudi-Arabien wurden 61% des GMV von Abonnenten generiert, der höchste Wert innerhalb der Gruppe.

Das GMV-Wachstum beschleunigte sich auf 16,1% ggü. Vj. (LfL ), angetrieben durch starkes Bestellwachstum bei HungerStation und talabat. Die Everyday-App-Strategie liefert herausragende Ergebnisse: In Saudi-Arabien wurden 61% des GMV von Abonnenten generiert, der höchste Wert innerhalb der Gruppe. Asien: Das Segment setzte seine Erholung in Q1 fort, mit einer Beschleunigung des GMV-Wachstums auf 3,0% ggü. Vj. (LfL 1 ). In Südkorea hat sich das Bestellwachstum seit Ende 2025 wieder beschleunigt. Gleichzeitig trieben die erweiterte Eigenlogistik und ein Ausbau der Abonnement-Zahlen das Umsatzwachstum voran.

Das Segment setzte seine Erholung in Q1 fort, mit einer Beschleunigung des GMV-Wachstums auf 3,0% ggü. Vj. (LfL ). In Südkorea hat sich das Bestellwachstum seit Ende 2025 wieder beschleunigt. Gleichzeitig trieben die erweiterte Eigenlogistik und ein Ausbau der Abonnement-Zahlen das Umsatzwachstum voran. Americas: Der GMV stieg um 18,1% ggü. Vj. (LfL 1 ). Gleichzeitig beschleunigte sich das Bestellwachstum auf 25% ggü. Vj., unterstützt durch eine starke Dynamik in der Everyday-App-Strategie. 37% aller Bestellungen in der Region wurden von Abonnenten getätigt.

Der GMV stieg um 18,1% ggü. Vj. (LfL ). Gleichzeitig beschleunigte sich das Bestellwachstum auf 25% ggü. Vj., unterstützt durch eine starke Dynamik in der Everyday-App-Strategie. 37% aller Bestellungen in der Region wurden von Abonnenten getätigt. Europa: Der GMV wuchs um 6,8% ggü. Vj. (LfL 1 ). Gleichzeitig wuchs der Anteil der Zustellungen durch die eigene Lieferlogistik der Gruppe auf 83%, was ein höheres Umsatzwachstum im Vergleich zum GMV-Wachstum begünstigte. Eine Beschleunigung des GMV-Wachstums wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet, wenn kurzfristige Effizienzeffekte im Zusammenhang mit der Änderung des Modells für Lieferfahrer in Spanien abklingen.

Der GMV wuchs um 6,8% ggü. Vj. (LfL ). Gleichzeitig wuchs der Anteil der Zustellungen durch die eigene Lieferlogistik der Gruppe auf 83%, was ein höheres Umsatzwachstum im Vergleich zum GMV-Wachstum begünstigte. Eine Beschleunigung des GMV-Wachstums wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet, wenn kurzfristige Effizienzeffekte im Zusammenhang mit der Änderung des Modells für Lieferfahrer in Spanien abklingen. Integrated Verticals: Über alle Regionen hinweg ist Quick Commerce ein Wachstumstreiber für Delivery Heros Everyday-App-Strategie. In diesem Zusammenhang verzeichnet das Segment Integrated Verticals weiterhin eine hohe Dynamik: Im ersten Quartal wuchs der GMV um 28% ggü. Vj. (LfL1) und der Umsatz um 32% ggü. Vj. (LfL1). Mit einem Pro-forma-Barmittelbestand von 2,7 Milliarden Euro und zusätzlichen erwarteten Zuflüssen von 600 Millionen US Dollar aus dem Verkauf seines Taiwan-Geschäfts verfügt Delivery Hero weiterhin über eine robuste Liquiditätsposition. Prognose für Geschäftsjahr 2026 Delivery Hero bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt: GMV2 8-10% ggü. Vj.(LfL1) Gesamtumsatz der Segmente2 14-16% ggü. Vj.(LfL1) Bereinigtes EBITDA3 EUR 910-960 Millionen Free Cash Flow3 EUR >200 Millionen

Delivery Hero - wesentliche Leistungsindikatoren Q1 20264 Q1 2025 Q1 2026 EUR

Millionen EUR

Millionen GMV Konzern 12.372,5 12.466,6 %YoY Wachstum (KW, LFL1 und exkl. Effekten aus Hyperinflation) 9,9% 8,8% %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 7,6% 7,6% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 5,0% 0,8% Asien 5.414,9 4.915,7 MENA 3.548,0 3.828,5 Europa 2.385,2 2.512,1 Americas 1.024,4 1.210,3 Integrated Verticals 826,6 991,7 Gesamtumsatz der Segmente 3.390,3 3.727,7 Wachstum ggü. Vj. (KW, LFL1 und exkl. Effekten aus Hyperinflation) 24,9% 17,8% Wachstum ggü. Vj. (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 24,2% 17,3% Wachstum ggü. Vj. (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 21,4% 10,0% Asien 981,7 1.025,2 MENA 910,6 954,6 Europa 604,1 646,1 Americas 242,9 293,6 Integrated Verticals 757,3 936,1 Konzerninterne Verrechnungen5 (106,4) (128,0)

1 Das Wachstum auf Like-for-Like Basis spiegelt die Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer Grundlage wider, wobei Änderungen des Konsolidierungskreises (Akquisitionen, Verkäufe, Rückzug aus Ländern) soweit zutreffend unberücksichtigt bleiben. Like-for-Like-Wachstum wird währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern angegeben. 2 GMV und Gesamtumsatz der Segmente werden für das Geschäftsjahr 2026 währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis prognostiziert. 3 Die Prognose für das bereinigte EBITDA und den Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2026 basiert auf den Wechselkursen vom März 2026. Die Prognose für den Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt keine außerordentlichen Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Angelegenheiten, vor allem kartellrechtlichen und fahrerbezogenen Angelegenheiten. 4 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. Folglich werden die Wachstumsraten für Argentinien und die Türkei ausschließlich in der Berichtswährung (Euro) berechnet. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs. 5 Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden. ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT

Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Investor Relations

ir@deliveryhero.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizit irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News