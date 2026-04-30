Zug - Der Baustoffhersteller Amrize hat im ersten Quartal 2026 mehr Umsatz gemacht. Die Profitabilität ging hingegen etwas zurück. Die Jahresprognose wird bestätigt, zudem zahlt das Unternehmen erstmals eine Quartalsdividende aus. Der Umsatz stieg von Januar bis März um 4,7 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar, wie die frühere Holcim-Tochter am Mittwochabend mitteilte. Dabei legte der grössere Bereich Building Materials um 12,9 Prozent zu, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab