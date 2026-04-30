Zürich - Forschende der ETH Zürich und der University of Wisconsin-Madison (USA) haben Geoinformationsdaten von 30 Grossstädten weltweit mit Daten zu Verkehrsstaus in Beziehung gesetzt. Mit einer neu entwickelten Methode ist es ihnen gelungen, kausale Zusammenhänge zwischen raumzeitlichen Veränderungen einer Stadt und ihrer Verkehrsflüsse festzustellen. Werden die Erkenntnisse mit Detailstudien von Städten kombiniert, könnten sie mittelfristig zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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