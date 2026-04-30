St. Gallen - Gehirntumore lassen sich mit gängigen Therapien nicht immer erfolgreich behandeln. Ein Team der Empa und des Spitalverbunds «HOCH Health Ostschweiz» entwickeln daher sogenannte Nanozyme, die Krebszellen während der Tumoroperation direkt im Hirngewebe angreifen können. Das Projekt kann dank der grosszügigen Unterstützung mehrerer Stiftungen durchgeführt werden. Unter den bösartigen Gehirntumoren ist das sogenannte Astrozytom besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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