Zürich - Schweizer Finanzchefs blicken laut einer Umfrage trotz geopolitischer Spannungen wieder etwas zuversichtlicher auf die Konjunktur. Zudem rechnen viele der Manager mit sinkenden Personalkosten durch den Einsatz von KI. Laut der am Donnerstag veröffentlichten CFO-Umfrage von Deloitte Schweiz erwarten 38 Prozent der befragten Finanzchefs in den kommenden zwölf Monaten eine positive Entwicklung der Schweizer Wirtschaft. 19 Prozent rechnen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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