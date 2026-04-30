San Francisco - Die Tech-Riesen Amazon, Google, Microsoft und Meta wollen in diesem Jahr im Zuge ihres KI-Wettrüstens bis zu 725 Milliarden US-Dollar (rund 620 Mrd Euro) ausgeben. Das Geld soll vor allem in den Ausbau von Infrastruktur wie Rechenzentren fliessen. Der Facebook-Konzern Meta und Google schraubten ihre Ausgabeprognosen noch einmal hoch. Konzernchefs betonten in Telefonkonferenzen mit Analysten, dass sie gewaltige Chancen für die Transformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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