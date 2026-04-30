Zürich - Am Devisenmarkt hat der Dollar in der Nacht auf Donnerstag etwas angezogen. Unveränderte Leitzinsen in den USA und die erhöhten Inflationssorgen durch den wieder stark gestiegenen Ölpreis stützen den Greenback. Der US-Zinsvorteil könnte Experten zufolge mit den eher «hawkishen» Aussagen des Fed wieder grösser werden. Derweil verbleibt Jerome Powell nach seiner Zeit als Fed-Chef weiter im Direktorium. Im Tagesverlauf stehen dann noch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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