Microsoft hat Quartalszahlen vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie reagierte anschließend dennoch zurückhaltend.Den vollständigen Artikel lesen ...
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