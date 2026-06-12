© Foto: DALL-EDie hohe Bewertung von SpaceX ist zwar ein Angriffspunkt, trotzdem wagt sich wohl kaum ein Short-Seller gegen das Mega-IPO von Musk zu wetten. Viele haben sich an Tesla verbrannt und wollen den Fehler nicht wiederholen.Der Countdown läuft und heute ist es soweit: SpaceX startet an der Börse und wird nicht nur den größten Börsengang der Geschichte aufs Parkett legen, der von Elon Musk geführte Raumfahrtkonzern wird sich auch direkt in die höchste Liga der weltweit wertvollsten Unternehmen katapultieren. 75 Milliarden US-Dollar soll das IPO SpaceX in die Kasse spülen und bei einem Emissionspreis von 135 US-Dollar, liegt die erste Bewertung bei rund 1,75 Milliarden US-Dollar - Tendenz …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US8740391003,US88160R1014,US30303M1027,US11135F1012,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE