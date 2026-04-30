Die Bremer Wärmeplanung steht. Doch wie kann die Verwirklichung der vorgeschlagenen Maßnahmen vor Ort gelingen? Das will ein Forschungsprojekt herausfinden. Das Forschungsprojekt "KWP Boost - Bürgerschaftliche Mitwirkung als Schlüssel zur Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung" untersucht in Bremen, wie Kommunen die Menschen vor Ort für eine praxistaugliche und sozial tragfähige Wärmeversorgung einbinden können. Anfang April 2026 hat der Bremer Senat den kommunalen Wärmeplan für die Stadt Bremen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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