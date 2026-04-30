Psychodelika-Pionier Emyria treibt nationale Expansion voran und erschließt New South Wales

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Emyria Limited (WKN: A3EEM1 , ISIN:AU0000073645) baut seine nationale Präsenz weiter aus und setzt dabei auf Partnerschaften mit unabhängigen privaten Krankenhausbetreibern. Mit Matilda Nepean Private Hospital gewinnt das Unternehmen nun den dritten Partner dieser Art für sein Empax-Kliniknetzwerk. Der Schritt markiert zugleich den Eintritt in New South Wales - den bevölkerungsreichsten Bundesstaat Australiens.

Die erweiterte Präsenz schlägt sich direkt in der Infrastruktur nieder. Die Behandlungskapazität steigt auf insgesamt 18 Betten. In Sydney sollen vier neue Behandlungsplätze entstehen, die die bestehenden Standorte in Perth, Brisbane und auf der Mornington Peninsula ergänzen. Der Start des neuen Standorts ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.

Damit entsteht erstmals eine Abdeckung über alle großen Ost- und Westküstenstaaten hinweg. Insgesamt umfasst das Netzwerk künftig fünf Standorte in Western Australia, Queensland, Victoria und New South Wales - also in den vier bevölkerungsreichsten Regionen des Landes. Parallel läuft bereits der Aufbau des klinischen Personals in New South Wales.

Wachsende Infrastruktur und zunehmende nationale Reichweite

Auch auf regulatorischer Ebene gewinnt Emyria an Dynamik. Die Zahl der sogenannten Authorised Prescriber hat sich verdoppelt. Sechs neue Genehmigungen wurden erteilt, wodurch das Netzwerk auf zwölf zugelassene Verschreiber anwächst. Diese sollen insbesondere die bestehenden Kliniken in Perth, Brisbane und auf der Mornington Peninsula unterstützen. Zusätzlich bereiten sich sieben Psychiater auf Schulungen für den Einsatz in New South Wales vor.

Gleichzeitig stärkt die Expansion das Empax Global Partnership Program. Die größere geografische Reichweite macht das Netzwerk attraktiver für internationale Pharmaunternehmen und Studienpartner, wie bereits in der Mitteilung vom 20. April 2026 skizziert.

Mit der neuen Partnerschaft konkretisiert sich nun auch der operative Ausbau vor Ort. Das Matilda Nepean Private Hospital in Kingswood, im Westen Sydneys gelegen, bietet die Grundlage für eine spezialisierte Klinik mit vier Behandlungsräumen. Die Region gilt als strategisch relevant - nicht nur wegen der mehr als 2,5 Millionen Einwohner im Einzugsgebiet von Western Sydney, sondern auch als Zugangspunkt für Patienten aus weiten Teilen von North West New South Wales.

Empax-Netzwerk wächst zu landesweiter Plattform

Mit dem neuen Standort wächst das Empax-Netzwerk auf fünf Einrichtungen in vier Bundesstaaten. Neben zwei Zentren in Perth und einem Standort in Brisbane wird die Mornington Peninsula im zweiten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Der Standort in Kingswood befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase.

Diese Struktur verschafft Emyria eine landesweite Skalierung. Gleichzeitig beschleunigt sie die Erhebung von Real-World-Daten und schafft die Grundlage für klinische Programme und internationale Kooperationen.

Auch die steigende Zahl an Authorised Prescribern wird als Signal gewertet. Sie zeigt die wachsende Akzeptanz unter Psychiatern für das klinische Modell, die Governance-Strukturen und die Infrastruktur von Empax. Acht weitere Psychiater sollen im Juni an Schulungen in New South Wales teilnehmen, um ebenfalls entsprechende Zulassungen zu erhalten.

Management sieht strategischen Meilenstein erreicht

Der Executive Chair Greg Hutchinson ordnet die Entwicklung klar ein:

"Die Einrichtung einer Empax-Klinik in New South Wales verschafft Emyria eine Präsenz in jedem großen australischen Bundesstaat und Territorium und erhöht die Behandlungskapazität auf 18 Räume. Matilda Healthcare wurde aufgrund seiner strategischen Reichweite in Western Sydney und die unterversorgte Region North West New South Wales ausgewählt.

In Kombination mit dem Start des Empax Global Partnership Program und den jüngsten Zulassungen von Authorised Prescribern verschafft diese weitere Expansion Emyria die nationale Größe und klinische Belegschaft, um unser Ziel zu erreichen, die führende Plattform für fortschrittliche Therapien im Bereich der psychischen Gesundheit in Australien zu werden - und ein globaler Partner für internationale Arzneimittelentwickler zu sein."

Die vertraglichen Eckpunkte unterstreichen den langfristigen Ansatz. Die initiale Laufzeit beträgt drei Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen, gekoppelt an Mindestnutzungsbedingungen. Die Vergütung erfolgt monatlich und steigt im zweiten Jahr gemäß Staffelung an. Emyria erhält exklusive Rechte für psychedelisch unterstützte Therapien am Standort sowie ein Vorkaufsrecht für weitere Einrichtungen von Matilda.

Klare Vertragsstruktur und nächste operative Schritte

Operativ bringt jede Partei ihre Stärken ein. Emyria stellt das klinische Team sowie das Behandlungskonzept. Matilda stellt die lizenzierte Krankenhausinfrastruktur, inklusive sicherer Lagerung und Management kontrollierter Substanzen.

Zentrale kommerzielle, finanzielle und exklusive Regelungen sind bereits bindend vereinbart. Der Abschluss eines finalen Lizenzvertrags steht noch aus, soll jedoch mit Priorität verhandelt werden.

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Quellen:

ASX:EMD - Emyria Extends National Expansion into New South Wales

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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