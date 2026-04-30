Meta hat Quartalszahlen vorgelegt und damit die Erwartungen leicht übertroffen. Nachbörslich zeigte sich dennoch eine negative Reaktion.Den vollständigen Artikel lesen ...
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