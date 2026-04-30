EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

Rubean AG mit weiterem starken Wachstum in das Jahr 2026 ge-startet



30.04.2026 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rubean AG mit weiterem starken Wachstum in das Jahr 2026 gestartet Umsatz des FinTech-Unternehmens erhöhte sich im ersten Quartal auf 1,5 Mio. Euro nach 345 Tausend Euro im Vorjahresvergleichsquartal München, den 30. April 2026. Das Fintech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) ist mit einem kräftigen Wachstum in das neue Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Konzernumstieg stieg nach vorläufigen Zahlen in den ersten drei Monaten des Jahres auf 1,5 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 0,345 Mio. Euro). Der Umsatz resultiert zu einem Teil aus Einmalumsätzen in Form von Hardware für Nutzer der Rubean-Zahlungsempfangslösung und zu einem wachsenden Anteil aus laufenden Erträgen aus der Nutzung der Rubean-Lösung. Neben dem Inland erzielt Rubean wachsende Umsätze in Spanien, Osteuropa und Großbritannien. Die Beneluxländer und Frankreich sind aktuell in einer Pilotphase. Unterstützt wird das Unternehmen von inzwischen 19 angebundenen Banken und Acquirern, die für die zunehmende Verbreitung der SoftPOS-Lösung von Rubean sorgen. Das Rubean Angebot wird zunehmend von Liefer- und Zustellungs-Organisationen sowie im Einzelhandel, Supermärkten, im Gastgewerbe, in der Pannenhilfe und von vielen Kleinsthändlern europaweit eingesetzt. "Wir haben unsere Lösung weiter optimiert und darüber hinaus neue Banken und Acquirer an unsere voll zertifizierte Plattform angebunden.", sagt Co-CEO Jochen Pielage. "Im Kern verwenden nun alle Kunden die gleiche Technologie, was es uns nun erlaubt, allen Kunden neue Funktionalitäten einfacher und schneller zur Verfügung zu stellen. Da wir weiterhin eine stringente Kostenkontrolle betreiben und die SaaS Platform bei steigeinder Benutzung keine weiteren Kosten erzeugt, rückt der Break-even auf Monatsbasis näher." Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile SoftPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern und Lieferanten ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige SoftPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Jochen Pielage

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

jochen.pielage@rubean.com



30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News