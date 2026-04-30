Die Pyramid AG profitiert weiterhin von einer grundsätzlich hohen Nachfrage nach IT-Infrastruktur, insbesondere im Umfeld datenintensiver Anwendungen. Ein im Schlussquartal 2025 abgeschlossener Rahmenvertrag über die Lieferung von KI-fähigen Hochleistungsservern unterstreicht das Potenzial: Über mehrere Jahre hinweg soll daraus ein Umsatz im dreistelligen Millionenbereich entstehen.

Allerdings verläuft die operative Umsetzung bislang langsamer als ursprünglich erhofft. Hintergrund ist der anhaltende Investitionsboom im KI-Sektor, der die Preise für zentrale Komponenten wie GPUs deutlich nach oben getrieben hat. In einzelnen Fällen wird deshalb mit der Auslieferung gewartet, um Kostennachteile zu vermeiden.

Unabhängig davon bleibt die Nachfrage robust. Neue Kunden konnten hinzugewonnen werden, was sich auch in den jüngsten Zahlen widerspiegelt: Im ersten Quartal stieg der Auftragseingang um 70 Prozent auf 26,9 Mio. Euro. Für das laufende Jahr stellt das Management ein Umsatzwachstum zwischen 16 und 24 Prozent in Aussicht.

Beim Ergebnis soll es nach dem schwachen Vorjahr zu einer deutlichen Erholung kommen. Das EBITDA, das 2025 unter massiv gestiegenen Einkaufspreisen gelitten hatte, soll mindestens auf 4,2 Mio. Euro zulegen und im besten Fall 4,7 Mio. Euro erreichen.

Die Belastungen aus der schwachen Profitabilität haben im vergangenen Jahr auch die Liquidität reduziert, die zwischenzeitlich auf rund 2 Mio. Euro gefallen war. Gleichzeitig begrenzte ein laufender Kredit aus früheren Akquisitionen den finanziellen Handlungsspielraum zusätzlich.

Mit einer kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung konnte das Unternehmen jedoch rund 5,5 Mio. Euro frisches Kapital einwerben und damit die finanzielle Situation spürbar verbessern. Dies eröffnet wieder mehr Flexibilität, etwa für den gezielten Aufbau von Vorräten zu attraktiven Konditionen.

Der vergleichsweise niedrige Ausgabepreis der neuen Aktien von 1,38 Euro hat die Notierung zunächst belastet. Sollte es jedoch gelingen, die hohe Nachfrage in steigende Erlöse und eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu überführen, erscheint eine Stabilisierung mit anschließender Aufwärtsbewegung durchaus möglich.

(aktien-global.de, erstellt 30.04.26, 7:58 Uhr, veröffentlicht 30.04.26, 8:08 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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