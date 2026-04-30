Binningen - Der Agrarhandelskonzern Ameropa hat im Geschäftsjahr 2025 einen markanten Umsatzsprung verzeichnet. Derweil beschloss der Verwaltungsrat wegen operativer Probleme im Düngemittelwerk in Rumänien die Stilllegung der Anlage. Der Umsatz des Getreide- und Düngemittelhändlers stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 7,6 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Treiber seien ein Mengenplus von 9 Prozent sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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