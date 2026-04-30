Bern - Daniel Lampart wird den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) nach 20 Jahren Tätigkeit per Ende 2026 verlassen. «Es war eine wunderbare Zeit, in der wir einiges erreicht haben. Die Probleme bleiben aber weiterhin gross», sagte er im Interview mit «Blick». Der Chefökonom und Zentralsekretär nannte als Beispiele sich nicht ausreichend entwickelnde Löhne sowie die Abwertung der Lehre. Die Arbeit gehe weiter. «Man sollte den Stab aber übergeben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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