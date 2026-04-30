DJ Puma holt ehemaligen Hugo-Boss-Chef Langer als Finanzvorstand

DOW JONES--Puma bekommt einen neuen Finanzvorstand. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, wird der frühere Hugo-Boss-Chef Mark Langer den Posten zum 1. Mai übernehmen. Er löst Markus Neubrand ab. Das Unternehmen habe mit Neubrand einvernehmlich vereinbart, dass er am Donnerstag als Finanzvorstand zurücktritt und den Konzern zum 30. September verlassen wird.

Langer war von 2016 bis 2020 Vorstandschef von Hugo Boss. Zuletzt war er Finanzvorstand bei Douglas.

"Ich bin überzeugt, dass wir mit Mark einen angesehenen und hochgeschätzten Finanzchef gefunden haben, der Puma dabei helfen wird, seine finanziellen Ziele zu erreichen und das Vertrauen unserer Investoren weiter zu stärken", sagte Aufsichtsratschefin Héloïse Temple-Boyer. "Im Namen des Aufsichtsrats danken wir Markus für sein Engagement und seinen Beitrag zum Unternehmen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

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April 30, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)

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