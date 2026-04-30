HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma ist mit Umsatzrückgängen in das neue Jahr gestartet. Dabei belasteten der starke Euro sowie eine schwächere Nachfrage in der europäischen Region EMEA die Entwicklung. So sanken die Erlöse des gerade im Umbau befindlichen Unternehmens um 6,3 Prozent auf knapp 1,87 Milliarden Euro, wie Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das Minus bei einem Prozent. Dabei kam der Abbau der überhöhten Lagerbestände voran.

Die Ergebnisse konnte das Unternehmen jedoch verbessern. Unterstützt wurde dies durch die Auflösung von Wertberichtigungen für Vorratsbestände, niedrigere Frachtkosten sowie einen höheren Anteil im eigenen Einzelhandel. Gegenwind gab es durch Rabatte sowie Währungseffekte. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fünf Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Darin ausgeklammert sind Kosten für das laufende Sparprogramm. Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich von 0,5 Millionen auf 26,5 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte Puma.

"Operativ sind wir solide in unser Übergangsjahr 2026 gestartet", kommentierte Konzernchef Arthur Hoeld. "Wir konnten unsere Lagerbestände schneller als geplant abbauen, haben unser Produktportfolio und operative Ineffizienzen reduziert."/nas/stk