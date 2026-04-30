Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren die Auftaktfolge der neuen Staffel gegen ProSieben, jetzt müssen sie den Wünschen ihres Arbeitgebers nachkommen. In der nächsten Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" muss das Duo zum Trio werden und alle Spiele gegen den Sender zu dritt bestreiten. Der Auftakt der Frühjahresstaffel erzielt in der Overnight-Quote sehr schöne 11,9 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).Trio infernale oder geniale? Der Zeremonienmeister wird am Mittwoch, 6. Mai 2026 um 20:15 Uhr zum Spielgefährten: Steven Gätjen verlässt die Bühne der Neutralität und tritt in "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" erstmals mit den beiden gegen ProSieben an. Finden sich Joko & Klaas in dieser Dynamik zurecht? Oder bremst der neue Mitspieler das eingespielte Duo sogar aus?Steven Gätjen kämpft auf dem Spielfeld um den Sieg, die Rolle der Moderation von "Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" wird für das einmalige Special ebenfalls neu besetzt. Musikerin Nina Chuba wird kommenden Mittwoch durch die Sendung führen.Gewinnt das Trio Winterscheidt/Heufer-Umlauf/Gätjen, stehen für Joko & Klaas am Tag danach 15 Minuten Sendezeit um 20:15 Uhr zur freien Gestaltung zur Verfügung. Ansonsten drohen erneut Wünsche von ProSieben, denen sie sich fügen müssen."Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben" - Mittwoch, 6. Mai 2026 um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.04.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6265777