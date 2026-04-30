Das Analystenecho auf die jüngsten Quartalszahlen fällt nahezu einhellig positiv aus. Von 76 erfassten Experten raten 69 zum Kauf der Aktie, während sieben das Papier halten. Verkaufsempfehlungen liegen derzeit keine vor.
Citi (Kaufempfehlung, Kursziel 405 USD) Die Analysten heben das Kursziel auf 405 USD an. Sie begründen dies mit dem über den Erwartungen liegenden Umsatzwachstum bei Google Search und Google Cloud. Letzteres unterstreiche die gesunde Nachfrage im Bereich der Online-Werbung und die technologische Stärke des Konzerns.
Evercore ISI (Outperform, Kursziel 400 USD) Die Experten bezeichnen die Ergebnisse als beeindruckend, da sie nahezu in allen Geschäftsbereichen die Marktschätzungen übertrafen. Besonders hervorgehoben wird die operative Hebelwirkung, die Alphabet trotz des intensiven Investitionszyklus im Bereich der Künstlichen Intelligenz realisiert. Die soliden Ergebnisse bei Umsatz, Suche und Cloud lagen deutlich über dem Marktkonsens.
Wedbush Die Analysten sehen Alphabet durch die vertikale Integration über die Suche, YouTube und das Werbegeschäft als führenden Akteur der technologischen Transformation. Die Beschleunigung innerhalb der Werbekohorte stützt diese Einschätzung.
Truist Securities (Kaufempfehlung, Kursziel 385 USD) und Stifel (Kaufempfehlung, Kursziel 387 USD) Beide Häuser verweisen auf die breite Stärke des Geschäftsmodells. Die Ergebnisse zeigten ein weit verbreitetes Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den ursprünglichen Erwartungen.
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Ihr Volker Schulz (www.bernecker.info)
Redaktionsleiter
Citi (Kaufempfehlung, Kursziel 405 USD) Die Analysten heben das Kursziel auf 405 USD an. Sie begründen dies mit dem über den Erwartungen liegenden Umsatzwachstum bei Google Search und Google Cloud. Letzteres unterstreiche die gesunde Nachfrage im Bereich der Online-Werbung und die technologische Stärke des Konzerns.
Evercore ISI (Outperform, Kursziel 400 USD) Die Experten bezeichnen die Ergebnisse als beeindruckend, da sie nahezu in allen Geschäftsbereichen die Marktschätzungen übertrafen. Besonders hervorgehoben wird die operative Hebelwirkung, die Alphabet trotz des intensiven Investitionszyklus im Bereich der Künstlichen Intelligenz realisiert. Die soliden Ergebnisse bei Umsatz, Suche und Cloud lagen deutlich über dem Marktkonsens.
Wedbush Die Analysten sehen Alphabet durch die vertikale Integration über die Suche, YouTube und das Werbegeschäft als führenden Akteur der technologischen Transformation. Die Beschleunigung innerhalb der Werbekohorte stützt diese Einschätzung.
Truist Securities (Kaufempfehlung, Kursziel 385 USD) und Stifel (Kaufempfehlung, Kursziel 387 USD) Beide Häuser verweisen auf die breite Stärke des Geschäftsmodells. Die Ergebnisse zeigten ein weit verbreitetes Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den ursprünglichen Erwartungen.
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